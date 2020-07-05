Разработчики раскрыли секреты парадного кабриолета Aurus

В линейке автомобилей Aurus существует пять вариантов машин: Aurus Senat, Aurus Senat Limousine, минивэн Aurus Arsenal, внедорожник Aurus Komendant и Aurus парадный кабриолет, про интерьер которого в программе «Военная приемка» рассказал директор центра стиля ФГУП «НАМИ» Юрий Черненко.

«Этот уникальный автомобиль был создан специально для парадов. Приборная панель и основные детали интерьера полностью соответствуют автомобилю седан. Но многие вещи пришлось изменить, например, в кабриолете двери увеличенного размера, другие передние сидения. Для того, чтобы в кабриолете можно было стоять, нашими конструкторами в кабриолете был сделан специальный поручень», - объяснил один из создателей Aurus.

В парадном кабриолете были предусмотрены уникальные вещи, нехарактерные для обычных автомобилей. Так, в парадном варианте Aurus присутствует специальный режим «Парад», который ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров смогу попробовать во время тест-драйва. Подробнее об этом режиме рассказал заместитель директора проекта «Единая модульная платформа» ФГУП «НАМИ» Александр Лебедев.

«В непосредственно парадном кабриолете есть уникальный режим «Парад», когда скорость ограничивается 20 км/ч и включаются наиболее мягкие настройки подвески и переключения передач для того, чтобы минимизировать толчки на командующего парадом или Министра обороны», - заявил разработчик Aurus.

Специально для «Военной приемки» было дано разрешение протестировать парадный кабриолет Aurus. Ведущий программы попробовал устоять на месте принимающего военный парад, при этом сам автомобиль был разогнан вплоть до 98 км/ч и поездка проходила по специальной неровной поверхности полигона ФГУП «НАМИ». Несмотря на высокую скорость и ухабистую дорогу, ведущему удалось без лишних усилий устоять в салоне парадного кабриолета, что говорит о хорошей работе его систем стабилизации и качественной сборке.

Именно на таких парадных кабриолетах Aurus 24 июня 2020 года принимали Парад Победы на Красной площади в Москве министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.