Психолог рассказала, как «пережить» парад планет

Не беспокоиться по поводу мрачных предзнаменований, которые порой связывают с парадом планет, могут помочь медитация, положительный настрой и уход от негативной информации. Советы по сохранению душевного спокойствия в разговоре со «Звездой» дала кандидат медицинских наук, психолог Наталья Толстая.

«Парад планет это то, что точно не зависит от человека, но очень зависит от нашего внутреннего настроя. Стоит заниматься медитацией, не ругаться, уделять друг другу больше внимания», - отметила она.

По ее словам, вместо накручивания себя лучше вложить в голову установки, что такое необычное явление сулит перемены, а также что жизнь человека зависит только от него самого.

«Самое время, наверное, сейчас планировать с детьми их мечты и ни в коем случае их не осуждать, а поддерживать. Также нужно осознать, чего хочешь сам, и что все зависит только от тебя, а не от правительства, моды, погоды, внешних обстоятельств», - пояснила Толстая.

Она добавила, что усилием воли следует убрать из своего мышления информацию со знаком «минус» и заменить ее положительной. Например, не стоит смотреть программы по телевизору, которые портят настроение.

Парад планет начнется 4 июля и продлится до середины августа. В первую ночь можно будет невооруженным глазом наблюдать Юпитер и Сатурн, чуть позже в небе появится Марс, а ближе к утру - Венера.