«Грустно, но это наша жизнь»: Людмила Поргина простилась с Виктором Проскуриным

Виктор Проскурин был замечательным актером, способным играть в разных жанрах. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказала Заслуженная артистка России, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина на церемонии прощания с Проскуриным.

«Он играл прекрасно. Он был замечательный актер. Его очень полюбил Марк Анатольевич (Захаров - прим. ред.). Для него специально был поставлен спектакль "Парень из нашего города". О нем писала Софья Владимировна Гиацинтова, которая вела нас всех - молодых. Мы все пришли в театр и началась "райская" жизнь. Он играл в "Тиле" палача так, что становилось страшно. Он играл замечательно у Андрея Тарковского в "Гамлете" - могильщика. Он замечательно пел. И как правильно писала о нем Софья Владимировна Гиацинтова: "Это редчайший актер, такого естества я давно не видела". Он играл романтиков, он играл трагедию. Замечательный актер... Он оставил большой след. Жалко, что список ушедших наших актеров становится все больше и больше. Как писал Есенин: "Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу бренные пожитки собирать". Грустно, но это наша жизнь. Вечную жизнь нам никто не обещал. С Богом ему и вечный покой», - сказала она.

Утром, 4 июля, в московском Театральном институте имени Щукина началась церемония прощания с заслуженным артистом РСФСР Виктором Проскуриным. Гроб с телом был установлен на сцене в зале в окружении венков и цветов.

Виктор Проскурин ушел из жизни 30 июня. Ему было 68 лет. Зрителю он известен по ролям в фильмах «Большая перемена», «Жестокий романс», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Как позже сообщила супруга актера, он скончался от хронической обструктивной болезни легких.

В 1982 году Проскурин получил звание Заслуженного артиста РСФСР, а в 2010 году его наградили орденом «За вклад в культуру».