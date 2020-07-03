«В коллизии предстоит разобраться»: Адвокат семьи погибшего в ДТП дал оценку заявлению защиты Ефремова

Через четыре дня после случившейся трагедии все слышали и видели покаяние Михаила Ефремова. Сейчас заявляется, что в ДТП участвовала машина актера. В коллизии предстоит разобраться. Об этом рассказал «Звезде» адвокат, представляющий интересы семьи погибшего в ДТП водителя, Александр Добровинский.

«Я не ставлю под сомнение слова представителей Ефремова. Другое дело, что мы видели и слышали покаяние Михаила Ефремова, которое было сделано через четыре дня после трагедии. Сейчас, насколько я слышал, виновата машина», - сказал Добровинский.

Он сообщил, что читал результаты технической экспертизы автомобиля актера, которая была сделана после ДТП. И машина находилась в абсолютно нормальном состоянии, уточнил адвокат.

«А если машина находилась в нормальном состоянии, то остается только одно - господин Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, согласно экспертизе, за рулем не находился. А если Ефремов за рулем не находился, то очевидно, что за рулем находились призраки, марсиане, нечистая сила. В коллизии предстоит разобраться. Очевидно марсиане срок получат», - сказал Добровинский.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер отказался признавать себя виновным в смертельном ДТП. Сторона защиты добавила, что Михаил Ефремов «готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина».

Напомним, что авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце. Артист, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выскочил на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. В результате ДТП водитель Сергей Захаров скончался от полученных травм. Выяснилось, что на момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, также врачи обнаружили в его крови следы наркотиков.