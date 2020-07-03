«Грязное шоу»: Адвокат Ефремова объяснил, почему актер отказался признавать вину в ДТП

Адвокат российского актера Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, рассказал «Звезде», почему актер отказался признавать свою вину в смертельном ДТП.

По словам адвоката, если Михаил предложил материальную помощь семье погибшего, то это не значит, что он виноват в произошедшем.

«Если Ефремов хотел пострадавшей стороне материально помочь, это не значит, что он виноват в этом ( в ДТП). Пострадавшая сторона на этом сделала грязный бизнес, грязное шоу для себя. После чего я уже перестал общаться с ними», - отметил Пашаев.

Адвокат знаменитости также подчеркнул, что спустя несколько дней после трагедии он и Михаил Ефремов обращались к следователю, чтобы тот разрешил актеру съездить на похороны погибшего Сергея Захарова в Рязанскую область.

«Мы обратились к следователю, чтобы Михаил мог выехать в Рязанскую область. Но, к сожалению, следователь отказал. Виновность Михаила установит суд, а до суда еще есть время», - подчеркнул Пашаев.

Также адвокат кинозвезды сообщил, что если суд установит, что Ефремов виновен в трагедии, то родственники погибшего получат денежную компенсацию. А в том случае, если суд примет решение, что Ефремов не является виновником трагедии, то родственники Сергея Захарова ничего не получат.

Напомним, трагедия произошла 8 июня на Садовом кольце в Москве. Михаил Ефремов, находясь за рулем собственного авто, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель отечественной машины - курьер интернет-магазина Сергей Захаров - скончался от полученных травм.

Позже выяснилось, что артист в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови также найдены следы наркотиков.

Сейчас Ефремов отбывает двухмесячный домашний арест, ему может грозить лишение свободы сроком до 12 лет.