«Как будто мир опустел»: бывший боец UFC Смоляков прокомментировал сообщение о смерти отца Нурмагомедова

Экс-боец UFC Дмитрий Смоляков поделился воспоминаниями об отце российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, Абдулманапе Нурмагомедове.

Напомним, ранее стало известно о том, что родственник спортсмена скончался от осложнений на фоне коронавируса в возрасте 57 лет. Печальную новость сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Мы с ним виделись в прошлом году в ресторане после январского турнира в Калининграде. Общительный, крайне умный человек, разбирающийся во многом до самых тонкостей, деталей», - отметил Смоляков.

По словам спортсмена, Абдулманапа как профессионала будет очень не хватать.

«Как будто мир опустел. Он мне не близкий родственник и не дальний. Но чувство, что не стало важного человека в жизни», - отметил экс-боец UFC.

В конце апреля отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу в тяжелом состоянии с диагнозом «воспаление легких», а в начале мая был переведен в одну из клиник Москвы. В июне сообщалось, что состояние отца прославленного бойца улучшается, он вышел из состояния комы. Однако последние дни мужчина находился в тяжелом состоянии.