Аверьянов прокомментировал уход Гармаша из «Современника»

Актер «Современника», пародист Андрей Аверьянов рассказал «Звезде» об уходе артиста Сергея Гармаша из театра.

По его словам, лично с Гармашем он пока не разговаривал на данную тему, а об уходе знаменитости из театра узнал из открытого письма.

«Я читал только открытое письмо, в котором он написал об уходе из театра. С ним лично я не общался. Письмо было адресовано труппе и театру», - отметил Аверьянов.

Также пародист подчеркнул, что письмо пока доступно только коллегам Гармаша. И если артист сочтет нужным, то опубликует свое обращение для общего обозрения.

Аверьянов отметил, что ничего не знает о планах Гармаша и о том, перейдет ли звезда в какой-либо другой театр.

Напомним, ранее представитель актера Олег Будрин сообщил «Звезде», что уход Гармаша связан с политикой театра «Современник». Будрин также подчеркнул, что теперь остается смотреть, как на заявление об уходе отреагируют в самом театре.