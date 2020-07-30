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Унесенные в море: как избежать трагедии во время купания

Ян Брацкий
01:51 30.07.2020
Спасатели рекомендуют не уповать на свое умение плавать, а соблюдать известные всем правила поведения на воде.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: vosvod.info

Пренебрежение элементарными мерами безопасности и поведения на пляже могут дорого обойтись отдыхающим. Об этом предупредил председатель Ялтинской городской организации спасения на водах Сергей Михайлов. В разговоре со «Звездой» он рассказал, как не оказаться в открытом море.

«Отдыхающих всегда предупреждают, чтобы они на матрасах и кругах не заплывали за буйки, чтобы родители смотрели за своими детьми», - напоминает Михайлов.

Уже этого, по мнению спасателя, достаточно для того, чтобы существенно обезопасить свой отдых. Также необходимо учитывать и заранее узнавать о природных особенностях региона, в котором вы планирует отдыхать, советует эксперт.

«У нас в Крыму отмечается природная особенность, когда ветер отражается от гор. Вроде он дует с моря, а все равно подхватывает и уносит от побережья», - рассказал он.

Если вы понимаете, что вас на матрасе уносит в открытое море, не стесняйтесь звать на помощь, убеждает Михайлов. Любое промедление в этом случае может стоить жизни, особенно, если человек не умеет плавать или делает это плохо.

«Можно кричать, махать руками, чтобы люди смогли вызвать спасателей, которые вам окажут помощь. Тянуть не стоит, так как в море сопротивляться стихии сил не останется», - констатирует спасатель.

Риск быть унесенным в море многократно повышается в штормовую погоду, добавляет эксперт. Поэтому купаться в неспокойных водах очень опасно. Любое волнение на воде лучше переждать на берегу.

Перечисленные советы особенно актуальны в свете возможного ухудшения погоды в ряде регионов, в том числе в Краснодарском крае, о котором предупреждают синоптики. По их прогнозам, поднимется резкий ветер, температура воздуха упадет, пройдут ливни с градом, а на море возможен шторм.

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