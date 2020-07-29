«Виноват не спорт, а среда»: Мамиашвили дал оценку трагедии с участием боксера в Барнауле

Вид спорта, которым занимался боксер, убивший прохожего в Барнауле, не имеет отношения к сути случившейся трагедии. Такое мнение в беседе со «Звездой» озвучил олимпийский чемпион и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

По мнению известного спортсмена, в случившемся в первую очередь виновата среда, в которой рос упомянутый человек. То, что он при этом являлся боксером, является второстепенным фактом.

«Зачем называть этого человека боксером? Это идиот и преступник. Какое отношение к виду спорта он имеет?.. К сожалению, здесь можно другое анализировать. Среда, в которой этот ублюдок находился, не смогла его сформатировать. Даже те качества, которые у него были, и задатки, мягко скажем, не совсем здорового человека, не были изжиты той средой, в которой он находился. Повторю слова Александра Александровича Карелина – среда формирует в большей степени человека. И Сан Саныч, и я – яркие представители. Я продукт среды. Печально другое, что среда не смогла сформатировать этого человека, изжить в нем эти звериные, беспринципные, безнравственные вещи, которые вылились в трагедию. Поэтому, поверьте мне, здесь вид спорта не имеет к этому никакого вообще отношения», - отметил Мамиашвили.

Резонансный случай, о котором идет речь, произошел в Барнауле 26 июля. Житель города Павел Рохлов попытался разнять уличную потасовку, однако сам получил смертельный удар в голову - его нанес профессиональный боксер Михаил Старцев. В данный момент подозреваемый находится под стражей. Дело взято на контроль губернатором региона Виктором Томенко.