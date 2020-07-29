Лишившаяся рук Маргарита Грачева выходит замуж

Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой в 2017 году ныне бывший супруг отрубил кисти обеих рук, решила вновь выйти замуж. Эту информацию она подтвердила «Звезде».

«Да, это достоверная информация», - сказала она.

Торжество должно состояться в сентябре, сейчас к нему идет активная подготовка, рассказала Грачева своим подписчикам на странице в Instagram.

Звонок застал девушку на спортивных соревнованиях для инвалидов, в рамках которых она впервые прыгнет с парашютом.

«Боюсь ужасно, но хочу», - отметила Грачева.

Экс-супруга Грачевой Дмитрия в 2018 году приговорили к 14 годам строгого режима за угрозу убийством, умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью и два эпизода похищения. В настоящее время Европейский суд по правам человека также рассматривает дело о халатности полицейских, к которым девушка обращалась с жалобой на угрожающее поведение мужа незадолго до трагедии.