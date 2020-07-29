Эксперт объяснил рост среднего чека при покупке школьных принадлежностей в июле 2020 года

Число покупок россиянами школьных принадлежностей в июле этого года оказалось выше, чем годом ранее. Об этом «Звезде» рассказал представитель IT-компании «Платформа ОФД» Леонид Симаков, комментируя новость о том, что за год средний чек на необходимые для школы канцелярские принадлежности вырос более чем на 50%.

«Набор первоклассника, а это готовый комплект необходимых канцелярских принадлежностей, в июле в среднем стоил 712 рублей, что на 55% выше, чем в июле прошлого года. Число же покупок этого набора оказалось на 10% выше по сравнению с прошлогодним июльским периодом. Похожая ситуация и с другими товарами. Например, школьный рюкзак. Средняя его стоимость в июле составила 1563 рубля. Число покупок рюкзаков в этом году на 38% выше, чем в прошлом году», - объяснил эксперт.

По мнению специалиста, россияне активнее покупали школьные принадлежности для своих детей из-за отложенного спроса, возникшего в следствии ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса.