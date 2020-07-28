В РАН назвали рядовым событием приближение к Земле огромного астероида

Крупный астероид, приближающийся к Земле, не представляет для нашей планеты никакой опасности. Об этом «Звезде» рассказал заведующий Отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Специалист при этом сообщил, что 30 июля рядом с Землей пролетит примерно такой же по габаритам астероид, отметив, что это событие по каким-то причинам осталось незамеченным.

«Пролет астероидов мимо Земли - это событие совершенно рядовое, и происходят они иногда по несколько раз в день. И событие 5 августа - это будет такое же рядовое событие, как и многие предыдущие. Например, можно сказать, что 5 августа пролетит астероид с максимальным размером 190 метров, но перед этим, 30 июля, пролетит еще астероид с максимальным размером 120 метров, что не сильно отличается. Так что иногда вызывает некое удивление, почему один астероид вызывает интерес, а другой, практически ничем не отличающийся от него, проходит мимо внимания. Событие никакой опасности не представляет, астероид пролетит на расстоянии, примерно в 11 раз превышающем расстояние до Луны. Он слишком мал, чтобы хоть как-то повлиять на жизнь Земли, и никем, кроме профессиональных астрономов с профессиональным оборудованием, это событие замечено не будет», - объяснил специалист.

Ранее NASA сообщило, что к Земле приближается огромный астероид диаметром до 190 метров. Скорость небесного тела составляет 13,47 километра в секунду. Космический гость получил название 2009 PQ1 и относится к аполлонам - околоземным небесным телам, орбита которых пересекает земную, что делает их потенциально опасными. Максимально близко к нашей планете астероид пройдет 5 августа.