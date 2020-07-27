В Гидрометцентре рассказали, как защититься от ультрафиолетового излучения

Самое мощное вредное воздействие солнечных лучей - ожоги или удары - человек может получить в период с 11 до 15 часов дня. Для тех, кто находится на отдыхе и много времени проводит на улице, опасность сохраняется в течение всего дня, рассказала в беседе со «Звездой» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Ранее в Гидрометцентре предупредили об опасном ультрафиолетовом излучении ряде регионов страны. В некоторых оно будет доходить до семи баллов, что считается высоким уровнем (мягкое и безопасное для человека излучение составляет по этой шкале до трех баллов).

«Cолнце нам очень нужно летом, чтобы запастись витамином D, но в то же время необходимо дозировать свое пребывание на солнце. Индекс ультрафиолетового излучения имеет суточный ход - это середина дня, когда солнце в зените, когда выше всего горизонт, примерно с 11 до 15 часов», - пояснила Макарова.

По словам собеседницы, при интенсивном излучении в эти часы лучше не выходить под прямые солнечные лучи. Ограничивать свое пребывание на солнце в целом следует отдыхающим в южных регионах, где ультрафиолетовое воздействие обычно выше.

«Лучшая защита - это дозировать свое пребывание на солнце, минут 10-15, и уходить в тень. Средства защиты - это светлая одежда, шляпы с полями, панамы, солнцезащитные очки», - пояснила Макарова.

Что касается солнцезащитного крема, то он может подойти не всем и важно учитывать индивидуальную реакцию организма, отметила она.