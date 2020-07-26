«Для меня это исторический момент»: Евгений Миронов побывал на параде в честь Дня ВМФ во Владивостоке

Народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов побывал на параде по случаю Дня Военно-морского флота во Владивостоке. В эксклюзивной беседе со «Звездой» актер театра и кино поделился своими впечатлениями от увиденного.

«Очень круто. Столько народу собралось сегодня. Возникает гордость от того, что у нас такие ребята здесь во Владивостоке - наш Тихоокеанский флот. И мне очень бы хотелось сняться в военной картине. Не знаю, может так и сложится судьба. По крайней мере, для меня это исторический момент. Мне очень было это интересно», - рассказал Миронов.

Артист признался, что больше всего его потрясли корабли, однако он, как художественный деятель, не мог не обратить внимание на детали формы участников парада.

«Меня, конечно, в первую очередь потрясли корабли. Но и детали. Поскольку я - художественный деятель, то я заметил, что, оказывается, у матросов ботиночки лаковые. Это высочайший шик», - отметил худрук.

Во Владивостоке Евгений Миронов оказался в третий раз. Однако на парад попал впервые.

«Я приехал договариваться о фестивале, который должен был состояться сейчас, но из-за карантина он переносится на год. Это Тихоокеанский театральный фестиваль, где будут участвовать большинство стран тихоокеанского региона - и Япония, и Китай, и Корея, ну и, соответственно, Россия», - поделился он.

Кроме того, артисту удалось впервые в жизни побывать на Камчатке. По его словам, поездка туда была его мечтой.

«Вместе с губернатором Олегом Николаевичем Кожемяко мы посетили Камчатку. Это непередаваемо. Я не знаю, как я переживу этот полет в Москву, потому что меня раздирают впечатления. Я ничего красивее в своей жизни не видел, а я много где был - от Токио до Чили. Самое красивое место для меня сейчас - это Камчатка», - рассказал актер.

Парады по случаю дня Военно-морского флота России прошли на Камчатке и во Владивостоке. Впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота смотр кораблей произошел в акватории бухты Золотой Рог.