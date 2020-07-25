«Мы хотим помочь»: Петренко рассказала о благотворительной деятельности СК РФ

Следственный комитет при осуществлении своих полномочий нередко сталкивается с несправедливостью и беззаконием в отношении социально незащищенных слоев населения. В первую очередь, речь идет об инвалидах, детях и пенсионерах. Об этом в эксклюзивном интервью «Звезде» рассказала руководитель управления взаимодействия СК РФ со СМИ, генерал-майор юстиции Светлана Петренко.

В связи с этим, руководство ведомства поставило задачу не просто незамедлительно реагировать на подобные факторы, привлекая виновных к ответственности, но и содействовать оказанию высоко квалифицированной медицинской помощи и реабилитации потерпевших от преступных посягательств, а также совместно с органами власти решать социальные проблемы, в том числе жилищные проблемы указанных категорий граждан, и даже личные проблемы, оказывая необходимую правовую поддержку. Сюда входит и работа с подшефными детскими и ветеранскими учреждениями.

«Работа с подшефными детскими и ветеранскими учреждениями - часть этого направления деятельности, но это вовсе не принуждение, а воля всех офицеров Следственного комитета в нашей стране. Каждый из нас считает своим долгом поддержать словом и делом ветерана, который защищал родину, подарил нам мирное небо. А заботясь о детях, мы заботимся о нашем будущем, будущем нашей страны. От нашего внимания и тепла зависит то, какими они вырастут», - пояснила Петренко.

Она также подчеркнула, что такая помощь Следственным комитетом проводилась и проводится на постоянной основе с самого образования ведомства.

«Студенты наших ведомственных учебных заведений также следуют примеру старших товарищей, создавая волонтерские подразделения в академиях. Ребята с большим удовольствием и гордостью участвуют во всех мероприятиях, в том числе в качестве волонтеров оказывают помощь социально незащищенным категориям граждан», - рассказала официальный представитель СК РФ.

По словам Петренко, данная работа будет продолжаться в том числе в рамках проектов, которые уже реализуются ведомством.