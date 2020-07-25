Отсутствие исторических знаний: в СК РФ объяснили поведение фигурантов дел по статье о реабилитации нацизма

В последнее время наблюдается тенденция роста числа уголовных дел, возбужденных по статье о реабилитации нацизма. Об этом в эксклюзивном интервью «Звезде» рассказала руководитель управления взаимодействия со СМИ СК РФ, генерал-майор юстиции Светлана Петренко.

«По статье о реабилитации нацизма в 2019 году было возбуждено 22 дела, в 2018-м -16. В текущем году Следственным комитетом расследовалось и расследуется сразу несколько уголовных дел, связанных с проведением акции «Бессмертный полк» онлайн. Среди фигурантов - жители Перми, Самары, Казани Ульяновска, Волгограда, Тулы и ряда других городов. В отношении двоих уголовные дела уже направлены в суд. Это Даниил Симанов и Вячеслав Круглов. Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении жителя Казани Мухамеда Эль Аюби. Ему, кстати, предъявлено обвинение еще в незаконном хранении растений, содержащих наркотические средства, которые он несколько месяцев выращивал в своем доме», - уточнила Петренко.

По ее словам, сами обвиняемые объясняли свои действия по-разному. Кто-то признавался, что делал это ради неуместной шутки, а кто-то из симпатии к представителям вермахта. Нашлись и те, кто и вовсе не смог объяснить мотивы своих преступлений.

«Первоначально даже не у всех хватило смелости признать, что они это делали», - рассказала официальный представитель СК РФ.

По мнению Петренко, такое поведение можно объяснить по-разному, в том числе элементарным отсутствием достаточных знаний истории.

«Но какие бы ни были причины подобных поступков, важно понимать, что это не освобождает от уголовной ответственности», - напомнила она.

Вышеперечисленные уголовные дела могут послужить предупреждением для тех, кто полагает, что если преступление было совершено в Сети, то установить причастных к нему невозможно. Однако, как подчеркнула Петренко, не стоит забывать и о профилактике подобного преступного поведения в виде патриотического воспитания.

«Этому направлению нашим ведомством уделяется внимание. Мы стараемся привить молодежи понимание и уважение к нашей истории. И, кстати, восстановить некоторые пробелы в истории как раз помогает расследование преступлений, совершенных фашистами в годы войны», - отметила Петренко.

Как объяснила официальный представитель СК РФ, полученные в ходе их расследования данные препятствуют искажению исторической правды, и таким образом, противодействуют героизации нацизма, которая в ряде стран сейчас является достаточно распространенным явлением.