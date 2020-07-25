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Светлана Петренко рассказала о специальной технике следователей для расследования киберпреступлений

Лина Давыдова
11:18 25.07.2020
В числе совершаемых в Сети преступлений - преступления экстремистской направленности и преступления по реабилитации нацизма.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Nicolas Armer, dpa, Globallookpress

Уровень преступности с использованием высоких технологий в Сети за последние семь лет возрос более чем в 20 раз. Такие цифры в эксклюзивном интервью «Звезде» озвучила руководитель управления взаимодействия СК РФ со СМИ, генерал-майор юстиции Светлана Петренко.

По ее словам, в 2019 году этот показатель в сравнении с 2018 годом увеличился почти в 2 раза.

«Следственным комитетом в 2019 году и за 5 месяцев текущего года расследовано более 13 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, а также в сфере компьютерной информации», - уточнила Петренко.

В числе совершаемых в Сети преступлений - преступления экстремистской направленности и преступления по реабилитации нацизма.

«Новейшие IT-технологии и Интернет злоумышленники используют и при совершении мошенничества, обманывая особенно людей старшего поколения, рассчитывая на их доверчивость», - добавила Петренко.

Серьезной проблемой остается оборот в Сети видеопродукции порнографического содержания, в том числе и детской порнографии. Все это, как отметила Петренко, ставит задачу быстрой и валифицированной работы по выявлению расследований таких сложных и замаскированных деяний, четкого взаимодействия с соответствующими государственными структурами. Поэтому в СК создан специализированный отдел по расследованию преступлений, совершенных с использованием высоких технологий.

«От следователей этого подразделения требуется не только выполнение процессуальных функций, но и создание особых подходов, методик производства следственных действий, формирование аналитической базы, аккумулирующей сведения совершенных киберпреступлений в стране, носящих межрегиональный и зачастую даже трансграничный характер», - объяснила Петренко.

У таких следователей-криминалистов СК РФ имеется специальная техника - мобильные комплексы, которые позволяют извлекать из электронных мобильных устройств даже удаленные цифровые данные. Эта техника используется достаточно активно. Так, по словам Петренко, в прошлом году такая техника применялась более 26 тысяч раз. И более чем в 17 тысячах случаев по 13 тысячам преступлений была получена значимая для следствия информация.

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