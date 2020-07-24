«Разведка для всех»: ведущий эксперт ДОН Алексей Гриднев рассказал об истинных целях выхода США из Договора

Алексей Борисович, сейчас при Дональде Трампе США последовательно выходят откуда только можно. Почему сейчас возник Договор по открытому небу? Это совпадение или это последовательное событие в череде других?

На самом деле выход или заявление США о выходе из Договора по открытому небу для нас не стало неожиданностью. Мы об этом уже более подробно узнали из многих средств массовой информации еще в октябре 2019 года, когда в администрации президента США разрабатывался этот вопрос о выходе США из Договора по открытому небу.

А палки в колеса нам американцы начали вставлять еще с 2013 года. И началось это все, когда Россия начала сертифицировать, то есть получать допуск к международным полетам в рамках Договора по открытому небу, своей цифровой аппаратурой наблюдения. Сначала она у нас была размещена не средних магистральных самолетах Ан-30. В 2013 году мы успешно провели эту сертификацию, но одна страна не подписала заключение о допуске самолетов. Это были Соединенные Штаты Америки. Причем они даже не удосужились, так сказать, выдвинуть основательные причины для того, чтобы не поставить подпись под этим протоколом. Хотя другие государства, 25 стран, подписали его. Восемь месяцев длилось наше противостояние, когда последовательно на ОБСЕ, на дипломатических полях в Вене доказывали свою правоту в этом отношении.

Только через 8 месяцев американцы допустили наше цифровое оборудование для полетов в рамках Договора по открытому небу. Причем они осознавали что самолет Ан-30 - среднемагистральный, он не может выполнить наблюдательный полет на территории США. А мы успешно выполняли полеты над территорией Европы. И когда мы разработали маршрут полета для того, чтобы этот самолет смог достичь территории США и смог выполнить полет, они нам отказали в промежуточных посадках. То есть сделали так, чтобы самолет Ан-30 никогда не прибыл на территорию США. И в этом им помогал их ближайший союзник - Канада.

В дальнейшем, в 2016 году, мы сертифицируем эту же цифровую платформу на другом самолете наблюдения - Ту-154М-ЛК-1. Этот самолет уже свободно может достигать территории США с одной дозаправкой в Исландии. Тут американцы уже не смогли не подписать эту сертификацию, но в то же время крыло конгресса США выступило с предложением к тогдашнему президенту Штатов выйти из Договора. Они объяснили это тем, что русские будут непременно больше собирать информации, чем собирает США, выполняя такие полеты над территорией России. И вот тогда уже в СМИ была развернута такая политика США, когда стали появляться беспричинные обвинения РФ о несоблюдении положения договора.

Это касалось как мелких технических проблем, так и масштабных. В основном они сейчас выдвигают три проблемы, на основании которых считают, что Россия не соблюдает договор и США могут покинуть его. Первая причина: мы ограничили полеты с территории Калининградской области дальностью 500 километров. Вторая: полет вдоль границ государств Южной Осетии и Абхазии.

Но ведь и так понятно, что, когда проводятся масштабные учения, это может быть элементарно небезопасно. А если вернуться к этой информационной цифровой платформе, она действительно дает нам огромные преимущества? Что такого в этой цифровой платформе?

Договор накладывает определенные ограничения. То есть разрешающая способность должна быть не лучше 30 сантиметров, и цифровая платформа четко соблюдает эти ограничения. Например, вы можете узнать, что это танк, но никогда не узнаете, какой тип танка, Это просто другой шаг, другой этап развития Договора. Это современное оборудование - наше отечественное оборудование, которое позволяет очень оперативно обрабатывать цифровую информацию. К примеру, цифровое изображение местности - это более современный формат предопределения информации, чем информация, представленная на пленках. Сейчас многие страны испытывают проблемы с производством фотоматериалов для камер и с оперативностью информации. США до сих пор использую пленочные фотоаппараты, а мы уже цифровые. И это дет нам огромное преимущество в скорости обработки информации.

А в чем, собственно, цель и задачи США? Что они рассчитывают получить, выходя из Договора по открытому небу?

Во-первых, в информационных технологиях. Выходя из Договора, они разрушают основной принцип этого Договора. Этот принцип звучит как «разведка для всех». То есть, государства-участники, выполняя наблюдательные полеты на территории друг друга, обмениваются этой информацией в свободном доступе. Любое государство может запросить информацию о выполнении наблюдательного полета и получить за минимальные деньги, оплатив только носители информации. А при цифровизации все намного становится проще. Выходя из этого договора, США рассчитывают на свою мощнейшую космическую группировку разведывательных спутников. Тем самым, в оптическом диапазоне они будут получать полную информацию о мониторинге земной поверхности. Здесь подразумевается мониторинг и экономических объектов, и объектов военных, военной инфраструктуры. Они эту информацию будут распространять своим союзникам и коллегам по блоку НАТО. Конечно, эта информация в начале будет распространять в свободном доступе, но потом, я так думаю, они выдвинут экономические требования по оплате этой информации, что принесет достаточно большие средства в экономику США. Еще одна цель - полностью монополизировать информацию, получаемую с космоса. Содержать, создавать спутники, развертывать группировку спутников, содержать информационно-аналитическую систему разведывательной информации, собираемой спутниками, очень дорого, и не многие государства могут это позволить. Мы можем по пальцам их пересчитать: Россия, Франция, Германия, Израиль, Южная Корея, Индия, Китай. Остальные эту информацию соответственно будут приобретать у монополиста - США. А дальше - больше. Информация касается не только наблюдения за земной поверхностью. Это мониторинг и экологической обстановки, мониторинг метео, мониторинг простого космического мусора, который находится на ближайшей космической орбите. Тем самым США получат монополию на всю информацию, получаемую из космоса, закрыв доступ к информации, которую в рамках Договора по открытому небу собирали другие государства.

Чем для нас чреваты последствия выхода США из этого договора?

Мы не сможем наблюдать какое-то развитие их инфраструктуры. Но в то же время у нас остаются полеты над государственными участниками в Европе, в том числе и над американскими объектами, которые размещены в Европе. У нас будут минимальные информационные потери, связанные только с территорией США.