Правила, которые спасут жизнь: что обязательно нужно взять с собой перед походом в лес

Олег Леонов, руководитель направлений «обучение» и «лес на связи» поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» рассказал «Звезде», какие меры обязательно стоит предпринять перед походом в лес и что взять с собой на случай, если вы потеряетесь и не сможете найти обратную дорогу.

«Самое главное правило – надо брать с собой в лес полностью заряженный сотовый телефон. Желательно, чтобы у вас с собой была еще и дополнительная батарейка, Power Bank, к телефону», - рассказал он.

Вторым, крайне важным, правилом, которое оказывается очень трудно соблюдать, специалист назвал правило «если потерялись, оставайтесь на месте». Он указал, что пробовать выбраться самостоятельно не стоит, так как это лишь навредит ситуации.

«Чем больше вы будете пытаться выбраться самостоятельно, тем дольше вас придется искать», - подчеркнул Леонов.

Правило номер три: необходимо надевать «нормальную одежду», а именно – непромокаемую и рассчитанную на более холодные температуры, чем на улице в момент выхода. Помимо этого одежда должна быть яркой.

«Очень важно взять с собой воду, еду (легкую, но калорийную – энергетические батончики, шоколад и так далее), спички, чтобы разжечь костер в случае непредвиденной ситуации», - порекомендовал специалист.

Как отметил Леонов, желательно взять с собой свисток, чтобы иметь возможность откликаться при пропавшем голосе. Он также добавил, что с собой следует взять компас даже людям, которые не умеют им пользоваться, так как научить ориентироваться с его помощью можно очень быстро, что позволит выйти за час-полтора.