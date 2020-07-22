«Легкие тяжелые, одышка»: переживший удар молнии футболист Заборовский рассказал об инциденте

Вратарь подмосковного клуба «Знамя Труда» Иван Заборовский, в которого недавно во время тренировки ударила молния, уже идет на поправку и рассказал «Звезде» о своих дальнейших профессиональных планах.

«Врачи сказали, что через две недели уже можно тренироваться. Но я сегодня попробую с командой потренироваться легко, посмотрим, как будет состояние», - отметил спортсмен.

Молодой человек добавил, что клуб накануне инцидента должен был подписать с ним контракт. И руководство клуба, по его словам, успокоило футболиста, заявив, что все останется в силе. Действительно, клуб «Знамя Труда» Московской области подписал с ним его первый профессиональный контракт.

Заборовский отметил, что случившееся все равно оставило след на его профессиональной карьере.

«Сейчас на данный момент изменилась игра моя, тренировка, легкие тяжелые, одышка есть. Будем восстанавливать все», - оптимистично заявил он.

Когда в 16-летнего молодого человека ударила молния, первую помощь ему оказал его тренер. Он сделал искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Футболиста отправили в реанимацию, и он был введен в искусственную кому, но через несколько дней пришел в себя.