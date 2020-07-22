Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

«Легкие тяжелые, одышка»: переживший удар молнии футболист Заборовский рассказал об инциденте

Ирина Егорова
10:42 22.07.2020
Вратарь подмосковного клуба «Знамя Труда» рассказал, что идет на поправку, планирует сегодня провести в облегченном режиме тренировку с командой. Но последствия инцидента на своем здоровье и игре ощущает, добавил спортсмен.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ФК Знамя Труда, ВКонтакте

Вратарь подмосковного клуба «Знамя Труда» Иван Заборовский, в которого недавно во время тренировки ударила молния, уже идет на поправку и рассказал «Звезде» о своих дальнейших профессиональных планах.

«Врачи сказали, что через две недели уже можно тренироваться. Но я сегодня попробую с командой потренироваться легко, посмотрим, как будет состояние», - отметил спортсмен.

Молодой человек добавил, что клуб накануне инцидента должен был подписать с ним контракт. И руководство клуба, по его словам, успокоило футболиста, заявив, что все останется в силе. Действительно, клуб «Знамя Труда» Московской области подписал с ним его первый профессиональный контракт.

Заборовский отметил, что случившееся все равно оставило след на его профессиональной карьере.

«Сейчас на данный момент изменилась игра моя, тренировка, легкие тяжелые, одышка есть. Будем восстанавливать все», - оптимистично заявил он.

Когда в 16-летнего молодого человека ударила молния, первую помощь ему оказал его тренер. Он сделал искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Футболиста отправили в реанимацию, и он был введен в искусственную кому, но через несколько дней пришел в себя. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.07.2020, 11:01
Туристам вернут до 15 тысяч рублей за отдых в ряде регионов России
Дата21.07.2020, 15:38
Взрывы и стрельба: морпехи прорвали оборону «противника» и отвоевали побережье на Камчатке
Дата21.07.2020, 18:33
Бой Емельяненко и Исмаилова состоится без зрителей
Дата22.07.2020, 09:12
Летные испытания новейшего Ми-8АМТШ-ВН начались в России
Дата20.07.2020, 17:50
Советские, рекордные, наши: какими спустя 40 лет вспоминают Олимпийские игры 1980 года
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:27 В стране и мире
«Он сам виноват»: Александр Толмацкий о причинах смерти Игоря Талькова
11:18 В стране и мире
Илон Макс отреагировал на захват заложников в Луцке
09:34 В стране и мире
Перенесший операцию Буйнов обеспокоил подписчиков новой фотографией
09:30 В стране и мире
На волоске: переболевшие COVID-19 рассказали об изменениях во внешности
08:50 Вопросы истории
Убийцы семьи Романовых пытались уничтожить их тела серной кислотой
События дня
События дня
Главный военно-морской парад
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Удары «Калибрами»: военнослужащие ЧФ уничтожили «противника» в Крыму в ходе внезапной проверки
Видео
Опубликованы уникальные кадры подрыва перспективного снаряда для РСЗО будущих поколений
На волоске: переболевшие COVID-19 рассказали об изменениях во внешности
Федосеева-Шукшина подала в суд на Бари Алибасова
Перенесший операцию Буйнов обеспокоил подписчиков новой фотографией
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.