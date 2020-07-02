«Он мне написал песню, которую любит вся страна»: Юрий Антонов рассказал о поэте Борисе Дубровине
Борис Саввович был замечательным человеком, замечательным профессиональным поэтом. Своими воспоминаниями об ушедшем из жизни Борисе Дубровине поделился со «Звездой» народный артист РФ, музыкант Юрий Антонов.
«Замечательный был поэт, профессиональный. К сожалению, он написал мне всего одну песню, но зато какую – «От печали до радости». Вся страна любит эту песню», - рассказал певец.
Юрий Антонов добавил, что известие о смерти Бориса Дубровина вызвало у него большую печаль. Композитор высказал сожаление, что ему больше не пришлось поработать с таким замечательным поэтом.
«Он был очень замечательным человеком. Мне очень жаль, что мы потеряли такого человека и такого поэта», - сказал музыкант.
Советский поэт-песенник и писатель Борис Дубровин скончался 25 июня, но о его смерти стало известно только сейчас. Фронтовик, участвовавший в освобождении Белоруссии, Польши, Берлина. Дубровин является автором песен для таких эстрадных исполнителей, как Муслим Магомаев, Анна Герман, Иосиф Кобзон и многих других. Поэт скончался в возрасте 94 лет. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.