«Кропотливо относился к стихам»: Лещенко рассказал о поэте-песеннике Дубровине

Советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко поделился своими воспоминаниями о поэте-песеннике Борисе Дубровине.

Напомним, ранее стало известно о том, что в возрасте 94-х лет ушел из жизни автор песен Муслима Магомаева и Иосифа Кобзона.

«Помню его как человека интеллигентного, который с интересом относился к своим стихам. Он кропотливо и внимательно относился к стихам», - отметил Лещенко.

По словам мэтра, Борис Саввович был из тех поэтов, кто двигал вперед советскую и эстрадную песню.

«Он много писал, у него есть сборники стихов. Он действительно был одним из тех, кто двигал вперед нашу советскую, эстрадную песню. Соболезную его родным и близким», - рассказал звезда советской эстрады.

Лещенко также выразил надежду на то, что стихи Дубровина останутся в памяти у тех, кто слушал его и у тех, кто пел его песни.