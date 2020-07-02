«Выбрасывали игрушки и керамзит»: сосед девочки из Красногорска вспомнил о похожих случаях во дворе

Обитатели жилого комплекса в Красногорске, где девочку травмировало упавшей с высоты бутылкой, не впервые сталкиваются с подобной проблемой. Об этом «Звезде» рассказал член совета одного из домов Сергей Терентьев.

«Это не единичный, к сожалению, случай, они у нас происходят на регулярной основе. Последний такой случай был 19 июня. В общедомовой чат скинули видео, где дети, оставшиеся без присмотра родителей, используя стремянку на своем балконе, выбрасывали игрушки, какие-то предметы строительного мусора, керамзит, остатки плитки», - пояснил он.

Терентьев отметил, что тогда обошлось без человеческих жертв, но пострадали припаркованные во дворе автомобили. Собеседник пояснил, что решить эту проблему могла бы установка заградительных сеток и системы видеонаблюдения.

«Плюс работа органов по делам несовершеннолетних, органов опеки с неблагополучными семьями», - добавил Терентьев.

Вечером 1 июля гуляющей четырехлетней девочке упала на голову бутылка в мусорном пакете, сброшенная с 23-го этажа. По предварительной информации, пакет на землю сбросили дети младшего школьного возраста. Девочка получила серьезную травму, ей пришлось провести операцию.