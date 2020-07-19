Опубликованы уникальные кадры подрыва перспективного снаряда для РСЗО будущих поколений

На полигоне НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева ведущий программы «Военная приемка» принял участие в испытаниях взрывной основы снаряда для РСЗО будущего. Во время подготовки к подрыву начальник испытательного полигона НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева Александр Родионов объяснил принцип проведения испытания и его цели.

«Этот полигон НПО «Сплав» предназначен для проведения стендовых испытаний. Испытания, проводящиеся здесь, моделируются на стендовом оборудовании. Сегодня будет проводиться опыт по определению характеристик нового перспективного изделия. Снаряд помещают в улавливающую среду, в роли которой выступают мешки с опилками. Дальнейшая цель - произвести подрыв и выбор мелких частей из этой улавливающей среды, объемом 8 м³. Далее, более 1 кг металлических осколков снаряда предстоит собирать магнитом и проводить их анализ», рассказал специалист.

Съемочной группе «Военной приемки» разрешили установить камеры максимально близко к месту проведения испытаний, благодаря чему удалось получить яркие кадры подрыва перспективного боеприпаса для РСЗО следующих поколений.

На кадрах испытаний видно, как взрыв с легкостью разрывает все 8 м³ мешков с опилками и раскидывает их по всей зоне испытаний. Далее, специалистам НПО «Сплав» предстоит провести исследовательскую работу по поиску осколков снаряда и анализу повреждений.

Тульское предприятие НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева в этом году 24 июля отмечает свое 75-летие. Именно здесь производятся все российские РСЗО, среди которых «Ураган», «Смерч», «Град», «Торнадо», «Солнцепек» и многие другие.