Сильнее пули: сотрудник НПО «Сплав» показал внутреннее устройство ракет для РСЗО «Торнадо-Г»

Специально для зрителей программы «Военная приемка» сотрудники НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева показали устройство ракет комплекса «Торнадо-Г», который представляет собой обновленную версию РСЗО «Град».

В данной ракете применяются поражающие металлические элементы, о принципе работы которых рассказал заместитель управляющего директора по производству НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева Виктор Трегубов.

«Эти металлические элементы и есть поражающие элементы ракеты. В процессе подрыва головной части эти элементы разлетаются в разные стороны с силой, значительно превышающей силу пули», - заявил специалист.

Чтобы поражающие элементы ракеты, обладающие такой мощью, успешно поражали цель и не срабатывали раньше необходимого времени на технической базе НПО «Сплав» было налажено собственное производство специальных корпусов снаряда «Торнадо-Г».

«Они изготовлены без единого сварного шва, это придает прочность корпусу ракеты и позволяют ему выдерживать огромные силу и давление, которые в процессе горения топлива испытывает корпус двигателя», - рассказал эксперт.

Тульское предприятие НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева в этом году 24 июля отмечает свое 75-летие. Именно здесь производятся все российские РСЗО, среди которых «Ураган», «Смерч», «Град», «Торнадо», «Солнцепек» и многие другие.