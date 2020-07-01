«Лучший актер с блестящим умом»: Талызина прокомментировал смерть Виктора Проскурина

Виктор Проскурин был одним из лучших российских актеров. Об этом заявила его знакомая, актриса Академического театра имени Моссовета Валентина Талызина, комментируя печальную новость о смерти заслуженного артиста РСФСР.

«Блестящий актер, блестящий ум. Комедийный, независимый. Жизнь не всегда дарила ему подарки. Все выдерживал - болезни, безработицу. Блестящий артист. Очень жалко. Он был одним из самых лучших актеров России», - сказала она.

Проскурин ушел из жизни 30 июня. Ему было 68 лет. Зрителю он известен по ролям в фильмах «Большая перемена», «Жестокий романс», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Звание заслуженного артиста РСФСР Виктор Проскурин получил в 1982 году, а в 2010 году его наградили орденом «За вклад в культуру».

О причинах смерти актера к настоящему моменту ничего не известно.