Лещенко рассказал, как появилась знаменитая песня «До свидания, Москва»

При записи знаменитой песни на закрытие Олимпийских игр-80 «До свидания, Москва» ее исполнитель Лев Лещенко не предполагал, что она станет культовой. Его также предупредили, что судьба композиции до конца неясна, рассказал певец «Звезде».

«Мне позвонили Александра Николаевна (Пахмутова) и Николай Николаевич (Добронравов), пригласили домой, показали песню… Но пока решения не были приняты, потому что решался вопрос, полетит ли мишка», - пояснил Лещенко.

Артист добавил, что записал песню на студии спустя пару дней и не вспоминал о ней.

«Через пару месяцев я это услышал на стадионе, честно говоря, уже забыл, что писал…Писал спокойно, не думал, что это будет песня такая глобальная, на многие поколения, что она останется как символ своеобразный олимпиады», - отметил собеседник.

Летние Олимпийские игры 1980 открылись 19 июля в Москве. В этом году исполянется 40 лет с этого события.