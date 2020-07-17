Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Есть и не толстеть: диетолог объяснила правила питания на удаленке

Ян Брацкий
07:05 17.07.2020
Летом необходимо отдавать предпочтение фруктам и овощам, а также отказаться от слабостей и газировки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ralph Kerpa, imagebroker.com, Globallookpress

Регулярный прием пищи и умеренность в ее количестве являются крайне важным для людей, работающих удаленно. В этом уверена врач-диетолог Ольга Шмелева.

По оценкам эксперта, возможность заедать стресс и круглосуточный доступ к холодильнику способны привести к ожирению его владельца. В беседе со «Звездой» врач объяснила, как правильно питаться и поддерживать себя в форме, находясь дома. По ее словам, необходимо обеспечить себе трехразовое питание и допускать два перекуса в течение дня.

«Самый оптимальных завтрак — это каши. Они являются источником углеводов и заряжают нас энергией на весь день. На обед также можно съесть злаковый гарнир и добавить к нему источник белка, например, рыбу или мясо. Ближе к ночи лучше находиться с полупустым животом. Пусть это будет овощной гарнир с рыбой», - говорит Шмелева.

Для перекусов идеально подойдут фрукты и творог, добавляет она. При этом категорически не советует пить чай с пирожными и источниками простых углеводов, к которым относятся джемы, варенье и любые сахара.

«Сейчас летний период, поэтому можно позволить себе злоупотреблять овощами и фруктами. Овощи создают объем в желудке, а по калорийности они очень низкие. Если их готовить, то лучше без масла», - добавляет врач-диетолог.

По ее мнению, из холодильника навсегда должно исчезнуть жирное мясо, свинина и баранина. Предпочтение лучше отдавать мясу белому, более легкому. Хлеб, который всему голова – тоже не лучший союзник в похудении. Совсем отказываться от него не нужно, но вот сократить объем потребления по силам каждому, советует диетолог. Еще лучше заметить буханку белого на ржаные хлебцы, заключает специалист по питанию.

К советам диетолога стоит прислушаться, так как они подкреплены международной статистикой, которая говорит о росте процента людей с ожирением. В период после пандемии их прибавилось на 13%. Ученые всерьез говорят об эпидемии ожирения. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.07.2020, 22:20
В России отменили двухнедельную изоляцию для прибывших из-за рубежа
Дата17.07.2020, 05:00
Экипажи Ту-22м3 отработали пуски ракет в Мурманской области: видео
Дата15.07.2020, 15:49
Опубликован календарь чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре
Дата16.07.2020, 12:15
В ОАК пообещали сохранить бренды «Сухой» и «МиГ» после их объединения в один дивизион
Дата12.07.2020, 15:10
«Товарищ командир, по тебе пуск»: командующий дальней авиацией рассказал, как попал под обстрел на Су-25
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:10 В стране и мире
статья
Вторая волна, антитела и коллективный иммунитет: самое важное, что сейчас надо знать о COVID-19
07:05 Эксклюзив
Видео
Есть и не толстеть: диетолог объяснила правила питания на удаленке
06:11 В стране и мире
Пентагон подтвердил слова Трампа об испытаниях «супер-пупер» ракеты
05:52 В стране и мире
Видео
Рейсовый автобус под Липецком столкнулся с «Газелью» и сгорел: видео
05:30 В стране и мире
Видео
На пути к миру: бойцы ЦПВС доставили продукты нуждающимся сирийцам
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Видео
Не связано с COVID-19: кадры со странными лягушками в Индии удивили интернет-пользователей
Видео
Гуманоид Алешенька не единственный: житель Кыштыма рассказал о вызывающих ужас аномалиях
СМИ узнали, как атомная подлодка британского флота едва не протаранила пассажирский паром
Первые советские короткоствольные пистолеты показали на видео
Видео
Не растерялась: у украинской телеведущей во время эфира выпал зуб
Видео
«Коммуналка» на 30 млрд: эксперт рассказал, что делать при получении завышенных счетов ЖКХ
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.