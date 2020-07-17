Есть и не толстеть: диетолог объяснила правила питания на удаленке

Регулярный прием пищи и умеренность в ее количестве являются крайне важным для людей, работающих удаленно. В этом уверена врач-диетолог Ольга Шмелева.

По оценкам эксперта, возможность заедать стресс и круглосуточный доступ к холодильнику способны привести к ожирению его владельца. В беседе со «Звездой» врач объяснила, как правильно питаться и поддерживать себя в форме, находясь дома. По ее словам, необходимо обеспечить себе трехразовое питание и допускать два перекуса в течение дня.

«Самый оптимальных завтрак — это каши. Они являются источником углеводов и заряжают нас энергией на весь день. На обед также можно съесть злаковый гарнир и добавить к нему источник белка, например, рыбу или мясо. Ближе к ночи лучше находиться с полупустым животом. Пусть это будет овощной гарнир с рыбой», - говорит Шмелева.

Для перекусов идеально подойдут фрукты и творог, добавляет она. При этом категорически не советует пить чай с пирожными и источниками простых углеводов, к которым относятся джемы, варенье и любые сахара.

«Сейчас летний период, поэтому можно позволить себе злоупотреблять овощами и фруктами. Овощи создают объем в желудке, а по калорийности они очень низкие. Если их готовить, то лучше без масла», - добавляет врач-диетолог.

По ее мнению, из холодильника навсегда должно исчезнуть жирное мясо, свинина и баранина. Предпочтение лучше отдавать мясу белому, более легкому. Хлеб, который всему голова – тоже не лучший союзник в похудении. Совсем отказываться от него не нужно, но вот сократить объем потребления по силам каждому, советует диетолог. Еще лучше заметить буханку белого на ржаные хлебцы, заключает специалист по питанию.

К советам диетолога стоит прислушаться, так как они подкреплены международной статистикой, которая говорит о росте процента людей с ожирением. В период после пандемии их прибавилось на 13%. Ученые всерьез говорят об эпидемии ожирения.