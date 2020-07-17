Астронавт Стаффорд рассказал о работе с Леоновым во время миссии «Союз-Аполлон»

Стыковка советского «Союза» с американским «Аполлоном» - это первый в истории космонавтики совместный пилотируемый полет, в результате которого все члены экипажа получили уникальный опыт.

«Это был самый первый раз, когда мы это делали. На пике Холодной войны. Мы все были профессионалами, командир тоже был профессионалом», - рассказал телеканалу «Звезда» командир «Аполлона» Томас Стаффорд.

Астронавт подчеркнул, что отношения между ним и командиром корабля «Союз» Алексеем Леоновым были дружескими.

«Я очень дружил с полковником Алексеем Леоновым», - подчеркнул Стаффорд.

Он отметил, что эта миссия показала, что СССР и США могут работать вместе.

«Мы говорим на разных языках, но мы можем вместе работать для достижения хороших результатов», - добавила астронавт.

Стыковка двух кораблей была произведена ровно 45 лет назад - 17 июля 1975 года. Через три часа после этого люки «Союза» и «Аполлона» открылись, а командиры кораблей Алексей Леонов и Томас Стаффорд совершили символическое рукопожатие. В состыкованном состоянии «Союз» и «Аполлон» совершили около 30 витков вокруг Земли.