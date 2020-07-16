«Коммуналка» на 30 млрд: эксперт рассказал, что делать при получении завышенных счетов ЖКХ

Жительница Самарской области испытала настоящий шок, получив квитанцию об оплате услуг ЖКХ. В графе за отопление она увидела сумму более 30 миллиардов рублей. Столько женщине начислили местные коммунальщики.

Позже выяснилось, что произошла ошибка. Платежный сервис указал в графе номер расчетного счета. Тем не менее, ошибочные начисления коммунальных платежей далеко не редкость. Как быть в такой ситуации, как отстоять свои права и не переплачивать за чужие ошибки, в беседе со «Звездой» рассказала исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Для начала необходимо обратиться в организацию, которая эту платежку вам выставила. Запрос можно направить в устной или письменно форме. Причины могут быть разными: очередное повышение тарифов ЖКХ или взнос за капитальный ремонт. Может вы не сдали вовремя показания приборов учета и вам начислили по нормативу», - предположила Разворотнева.

Самым действенным вариантом, отмечает эксперт, является личное обращение в офис компании. Составляется письменная претензия, на которой обязаны указать входящий номер документации. Закон отводит на рассмотрение обращения некоторое время, после истечения которого можно требовать компенсаций или перерасчета.

«Можно потребовать не только перерасчета начисленной суммы, но и уплаты штрафа в свою пользу. Он составляет половину от сверх начисленной суммы. Прямые деньги не вернут, но в будущем уменьшат платеж. Если после этого вас по-прежнему не устраивает ответ, и вы намерены продолжить спор – обращайтесь в надзорные органы, например, в Государственную жилищную инспекцию или в суд», - добавила исполнительный директор Национального центра.

Последний раз платежи ЖКХ в России индексировались первого июля. Средний рост по стране составил 4%. Минимальный рост тарифов зафиксирован в Ненецком автономном округе (2,4%) наибольший – в Чечне (6,5%).

Ежегодное повышение коммунальных тарифов могли отложить из-за пандемии коронавируса, однако в Минстрое посчитали, что в таком случае отрасль недополучит 300 миллиардов рублей, что в свою очередь, приведет к системному недофинансированию программ модернизации коммунальной инфраструктуры.