Кардиолог назвал нетипичные причины учащенного сердцебиения

Люди привыкли считать, что причиной учащенного сердцебиения являются проблемы в работе данного органа. Однако, как рассказал телеканалу «Звезда» кардиолог Владимир Протасов, такое может быть только в том случае, если у человека диагностирована тахикардия.

В остальных ситуациях на сердечный ритм могут повлиять различные физиологические факторы.

«В большинстве случаев внезапное учащение сердцебиения у здоровых молодых людей может быть связано с тем, что идет некая избыточная импульсация со стороны симпатической нервной системы или же другого механизма - гормонального фона: повышаются гормоны стресса, и в этот момент человек ощущает учащенное сердцебиение» - сказал врач.

Он подчеркнул, что в таким случаях учащенное сердцебиение сопровождается повышением артериального давления и учащенным дыханием. Врач сказал, что вскоре после стресса сердце начинает биться в обычном ритме, и никакое лечение человеку не требуется.