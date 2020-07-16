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Внезапная смерть: как не погибнуть при жаре и резких скачках атмосферного давления

Ян Брацкий
06:06 16.07.2020
По мнению врача-кардиолога, к 40 годам почти все люди становятся метеозависимыми и испытывают проблемы со здоровьем из-за перепадов атмосферного давления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pixabay

На большей части России установилась опасная погода. Палящее солнце сменяют грозовые тучи, а штиль почти штормовые порывы ветра. Все эти климатические капризы сопровождаются резкими перепадами атмосферного давления.

Военный врач, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев, в интервью «Звезде» объяснил, чем это опасно для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

«Если атмосферное давление резко падает, то происходит процесс, знакомый аквалангистам, как кессонная болезнь. Газы скапливаются в крови, а когда человек быстро всплывает с глубины, это приводит к их закипанию. Сосуды не выдерживают и оказываются закупорены», - отмечает врач.

Произойти такое может абсолютно с любым человеком, добавляет эксперт, а если вовремя не оказать медицинскую помощь – вероятен летальный исход. Впрочем, резкое увеличение атмосферного давления не менее опасно.

«Это оказывает крайне губительное воздействие на страдающих гипертонической болезнью, бронхиальной астмой и аллергией», - предупреждает кардиолог.

По его словам, к 40 годам 95% людей в той или иной степени становятся метеозависимыми. Чтобы минимизировать негативное влияние погодных капризов на организм, врач рекомендует с молодости вести правильный образ жизни. Человек, желающий прожить долгую жизнь должен вырабатывать в себе полезные привычки, считает кардиохирург.

«Утром нужно принять душ, можно контрастный. Обязательно гуляйте, особенно это важно для людей предпенсионного возраста. Ходьба – великое подспорье здоровью сердца, а малоподвижный образ жизни чреват проблемами с ним», - считает военный врач.

Кроме того, важно соблюдать общий режим, стараться ложиться спать в одно и тоже время, а также полноценно питаться.

«Необходимо высыпаться. Большинство молодых людей не досыпают. Спят по четыре-пять часов, много работают. Здоровому человеку необходимо спать по восемь-девять часов. Что важно – питайтесь правильно и не лишайте себя белков», - заключил Владимир Хорошев.

Тем временем погода готовит для россиян новые испытания. Регионы страдают от аномальной жары и холода, дождей, града и даже летнего снега. На черноморском побережье бушует шторм, над водой возникают смерчи, а Сибирь изнывает под палящими лучами. Тем временем, жара до 40 градусов на этой неделе ожидается сразу в нескольких российских регионах. Врачи советуют людям, страдающим хроническими заболеваниями оставаться дома и следить за своим самочувствием. 

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