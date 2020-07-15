«Мой характер работы знают хорошо»: адвокат Ефремова объяснил слухи о своей замене

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев не собирается прекращать с ним работать, несмотря на происки недоброжелателей, которые хотят погубить актера. Об этом он сам сообщил в беседе со «Звездой».

«Многие знают мой характер работы очень хорошо, они знают, если я за дело взялся, чем это закончится… Они сначала подключили все федеральные телеканалы: показывают, какой я плохой. Когда не получилось, начали через друзей Ефремова под меня копать, чтобы он от меня отказался», - заявил Пашаев.

Защитник отметил, что артист уже увидел результаты работы, а потому отказываться от него не собирается.

«Ему даже в голову такие вещи не приходят… они же не понимают, что он достаточно образованный человек», - добавил адвокат.

Ранее в СМИ распространились слухи, что Ефремов может отказаться от услуг Пашаева, так как был расстроен некоторыми его действиями и публичным высказываниями. Утверждается, что занять место защитника может Петр Хархорин.