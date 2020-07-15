Все дело в настрое: врач рассказала о связи психологических проблем с заболеваниями кожи

Психологические проблемы могут являться причиной разных заболеваний, в том числе и заболеваний кожи. Об этом «Звезде» рассказала врач, психотерапевт, писатель Наталья Толстая.

«Психосоматика - это признанная на всей планете наука, хотя буквально 50 лет назад ее считали сомнительной... Когда пациенты приходят к невропатологу, они получают тесты определенные. И иногда нужно понять, что это испуг, переживание, страх. Иногда гипертрофированное отношение к своему здоровью. Есть взаимосвязь. Доказана она уже на психологическом уровне», - объяснила эксперт.

При этом Толстая добавила, что чем больше специалистов работают над решением проблемы, тем лучше.

«Когда касается именно психосоматики, подключается целая группа специалистов. То есть, допустим, пошел человек к косметологу, убрал прыщи. Но если он не убрал внутреннюю проблему и у него остались страхи и настороженность, или страх за будущее, то через некоторое время это все возобновится. И наоборот. Вы сказали человеку: "У тебя все хорошо. Ничего не бойся". Он смотрит на свое отражение и видит, что он весь в прыщах. А через некоторое время у него все уходит», - объяснила врач.

Ранее профессор Медицинского университета Дзикэй Кадзухиро Кондо сообщил, что исследователи из Японии выяснили, что причиной депрессии является вирус герпеса и диагностировать психическое заболевание можно по анализу крови. Из 8 видов герпеса японские исследователи обратили внимание на шестой, тот, что живет в организме человека всю жизнь. Обычно этот вирус просто «спит» в крови. Но при стрессе или усталости, которыми сейчас, во время пандемии COVID-19, подвержены все люди на планете, количество вируса герпеса возрастает и он начинает проникать в мозг.

Между мозгом и задней частью полости носа расположена обонятельная луковица, которая связана с зонами мозга, отвечающими за эмоции. Вирус поражает обонятельную луковицу, и вновь переходит в неактивное состояние, но человек после этого начинает страдать от депрессии.