«Сегодня есть методы лечения заболевания»: ученый оценил возможное распространение бубонной чумы

Советский и российский ученый Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский прокомментировал «Звезде» сообщения о смерти подростка от бубонной чумы на западе Монголии. За три дня до своей смерти он вместе с друзьями съел мясо сурка, который часто является переносчиком заразы.

По словам специалиста, риска распространения заболевания нет.

«Чума находится в естественных источниках. В некоторых животных. К примеру, в сусликах. То есть, в животных, которые есть и в нашей стране. Однако жители нашей страны с миром живой природы контактируют меньше», - отметил ученый.

Аграновский подчеркнул, что у россиян нет таких пищевых и социальных привычек, как в Монголии. Это и снижает риски заражения.

«Нет риска распространения эпидемии чумы сегодня. Отдельные такие случаи могут быть, но это скорее исключение. Распространятся дальше она не будет. Методы борьбы с чумой достаточно отработаны на сегодняшний день», - подытожил биолог.

После смерти 15-летнего подростка двое его друзей и еще 15 человек поместили на карантин в больницы, об этом сообщил местный Минздрав.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ объяснили, почему бубонная чума не может получить широкого распространения в РФ. По мнению специалистов, для борьбы с возбудителем инфекции существует эффективное лечение антибиотиками и вакцина.