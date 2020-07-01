«Талантливый и интересный человек»: актер из «Большой перемены» прокомментировал смерть Проскурина

Известный актер Виктор Проскурин был человеком творческим и интересным, который мог бы еще долго радовать людей своим талантом. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал заслуженный артист России Янис Якобсон, комментируя печальную новость о смерти Проскурина.

«Он был очень творческим, интересным человеком. Очень талантливым. Его карьера подтверждает мои слова. У него было много интересных работ, как в театре, так и в кино. Наша с ним первая картина "Большая перемена" дала старт. К сожалению, мы с ним мало встречались после съемок этого фильма. Мы не были большими друзьями. Мы иногда виделись на киностудии или на телевидении... Хотелось бы, чтобы он еще жил и жил и радовал людей своими талантом и творчеством. Но Господь все решает по-своему», - сказал Якобсон.

Виктор Проскурин ушел из жизни 30 июня. Ему было 68 лет. Зрителю он известен по ролям в фильмах «Большая перемена», «Жестокий романс», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

В 1982 году Проскурин получил звание заслуженного артиста РСФСР, а в 2010 году его наградили орденом «За вклад в культуру».

О причинах смерти актера к настоящему моменту ничего не известно.