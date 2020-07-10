Сергея Фургала завели в зал суда

Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в зал суда в Москве. Кадры с места публикует «Звезда».

На них видно, как губернатора заводят в зал суда сотрудники полиции. Множество представителей СМИ фотографируют задержанного. Попытки корреспондентов задать вопрос Фургалу пресекаются полицией.

Губернатора Хабаровского края задержали 9 июля. Его обвиняют в организации серии убийств и покушений на хабаровских бизнесменов, совершенных в составе преступной группировки в 2000-х годах.

Ранее Фургал дал следственные показания в СК. Губернатор вел себя спокойно, ознакомился с протоколом и подписал его.

В то же время в ОНК заявили, что Сергей Фургал считает себя невиновным по всем пунктам обвинений и крайне возмущен ситуацией.