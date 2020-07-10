«Не вижу угроз для себя»: Фургал выступил на заседании суда

Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выступил в зале суда в Москве.

«Что касается меня, в мой адрес не поступало никаких угроз. Я не вижу угроз для себя. Что касается угроз для других, то мне об этом неизвестно. Оставляю решение на ваше усмотрение», - заявил Фургал.

Отвечая на соответствующие вопросы, Сергей Фургал не сразу смог вспомнить возраст и количество детей, сослался на усталость от перелета. На вопрос, кем работает, ответил: «В данный момент, наверное, уже работал губернатором Хабаровского края».

Заседание проходит в настоящее время. Суд принял решение перевести его в закрытый режим.

Ранее кадры доставки губернатора в зал суда опубликовала «Звезда». На них полицейские сопроводили задержанного в зал, запретив собравшимся корреспондентам задавать вопросы.

Фургала обвиняют в организации убийств и покушений на бизнесменов Хабаровска в начале 2000-х в составе преступного сообщества.