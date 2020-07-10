Пломбир против фруктового льда: как выбрать качественное мороженое летом

Сейчас, когда во многих регионах России правит жара и солнце, многократно увеличивается востребованность холодной сладости – мороженого. Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рассказала «Звезде», как правильно выбрать это лакомство.

Самым базовым мороженым, которое можно порекомендовать даже людям, сбрасывающим вес, эксперт назвала сливочное мороженое или пломбир.

«У него есть ГОСТ, и там достаточно предсказуемая продукция», - отметила Дианова.

Врач рекомендовала обратить внимание на производителя товара для того, чтобы избежать фальсификации и инфекции, которая может находиться в молочной продукции.

Также диетолог обозначила, что в составе пломбира, который можно прочитать на этикетке, обязательно должны быть определенные продукты - сливки или молоко.

«Может добавляться сухое молоко, в ГОСТе такое прописано, но, в любом случае, не заменители жира», - указала она.

Врач также добавила, что качественным должно быть не только само мороженое, но и глазурь при ее наличии.

«Могут написать, что это шоколад, а когда читаешь упаковку, понимаешь, что там шоколадом и не пахнет. В составе заменители какао или идентичные какао-порошку вещества», - объяснила эксперт.

Дианова подчеркнула, что в некачественной продукции присутствует большое количество сахара, который иногда и пытаются прикрыть добавлением «шоколада» или «орехов».

«Вы в маленькой порции мороженого получите энергоемкость какого-нибудь завтрака практически», - рассказала диетолог.

Также врач посоветовала относиться с настороженностью к мороженому, в котором присутствуют красители. Фруктовый лед специалист назвала продуктом, который лучше не употреблять в принципе, так как он не приносит организму ничего, кроме вреда.