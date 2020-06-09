«Человек-труженик»: соседка погибшего в ДТП мужчины рассказала о нем

Погибший в ДТП с участием актера Ефремова мужчина хоть и жил в Москве, но родился в Рязанской области, где прошли его детство и юность. Об этом «Звезде» рассказала соседка по дому Наталья Аксенова.

«Он на 10 лет моложе меня. Он постоянно здесь, потому что ухаживает за мамой, которая заслуженный агроном России, но сейчас инвалид», - сказала она.

Аксенова, как и все жители села Кузьминское, вспоминает мужчину добрым словом. Она рассказывает, что мужчина закончил здесь школу, колледж, какое-то время работал инженером, но потом уехал в Москву, чтобы «прокормить семью».

«Это человек-труженик, от которого никто никогда бранного слова не услышит, его никто не видел выпившим, это идеальный человек, который всегда с улыбкой», - вспоминает женщина.

У погибшего остались жена, сын и мать, которой пока не говорят о случившемся, беспокоясь за ее здоровье.

Напомним, страшное ДТП произошло вчера поздним вечером, когда автомобиль с пьяным актером за рулем врезался в фургон доставщика интернет-магазина на Смоленской площади. Пострадавшего водителя с тяжелыми травмами госпитализировали, однако сегодня утром мужчина скончался в реанимации, несмотря на все усилия медиков. Михаилу Ефремову в случае признания его виновным может грозить от 5 до 12 лет тюремного заключения.