«Не знаю, как он сейчас живет и дышит»: Поргина прокомментировала ДТП с участием Ефремова

Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина, соседка родственников Михаила Ефремова по Валентиновке, считает, что с трагедией, которая произошла с актером, должно разбираться следствие.

«Все очень страшно, я не знаю, как он сейчас живет, как он сейчас дышит. Я видела кадры утром, может у него сотрясение мозга, там сильное потрясение было на кадрах. Следствие будет разбираться», - рассказала она в комментарии «Звезде».

По ее словам, она часто общалась с Ефремовыми.

«Я потом позвоню Насте - посочувствую, спрошу, какие они принимают меры, как Миша себя чувствует», - отметила Поргина.

По мнению актрисы, вся беда заключается в том, что погиб человек и его уже не вернуть.

«Это близкие люди, Михаил - это МХАТ, это наш учитель, мы с ним репетировали, для нас он все, вершина творчества. Очень страшно об этом думать, что он попал в такую беду, хотелось очень бы помочь», - добавила Поргина.

Напомним, что Михаил Ефремов 8 июня стал участником страшного ДТП на Смоленской площади, в результате которого погиб человек. Ефремов в состоянии алкогольного опьянения на своем внедорожнике Jeep пересек две сплошные и врезался в автомобиль Lada, в котором находился мужчина. Позже он скончался в реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в случае признания его виновным, может грозить от 5 до 12 лет тюрьмы.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов доставили Ефремова на допрос. Жена погибшего мужчины требует тюремного заключения для виновника.