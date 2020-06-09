«Вылетел на 3 секунды позже и врезался бы в меня»: очевидец рассказал о деталях ДТП с участием Ефремова

Очевидец ДТП на Смоленской площади, участником которого стал актер Михаил Ефремов, рассказал «Звезде» подробности происшествия.

«Я лично не пострадал, но секунд за 5-8 до аварии его машина меня подрезала, потому что она вылетала на Садовое кольцо сразу на третью полосу. Мне пришлось затормозить и, если бы он вылетел на 3 секунды позже, то он бы и в меня врезался», - сказал Влад Женжебир.

Он отметил, что Ефремов после того, как проехал здание МИД не стал входить в поворот, а проехал прямо.

В результате этого маневра произошло столкновение и «очень сильно пострадал водитель автомобиля», который двигался по встречному направлению.

На данный момент медосвидетельствование подтвердило, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.