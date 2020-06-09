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«Начало гражданской войны в США»: экс-полицейский оценил угрозу массовых беспорядков

Егор Левин
01:31 09.06.2020
Бывший правоохранитель поделился мнением о том, к чему в конце концов приведут массовые беспорядки в США.
«Начало гражданской войны в США»: экс-полицейский оценил угрозу массовых беспорядков
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В эксклюзивном интервью программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» бывший американский полицейский Джон Марк Дуган рассказал о своей точке зрения на творящиеся в США беспорядки, связанные с гибелью темнокожего мужчины Джорджа Флойда во время его задержания. По словам экс-правоохранителя, подобного американская история еще не знала.

«Сейчас протесты в США достигли сумасшедших масштабов, у нас в стране никогда не было ничего подобного. Это просто ужасно», - заявил мужчина.

Он отметил, что отношение к темнокожим в США всегда было более хорошим, чем к белым людям, вплоть до привилегий по учебе и работе.

«Если два человека, один из которых белый, а другой темнокожий, подают документы в колледж и набирают одинаковое количество баллов при поступлении, а место только одно - его получит темнокожий. И это происходит потому, что у белых гораздо больше ограничений, чем у темнокожих», - поделился Дуган.

Он заявил, что требования, в целом предъявляемые к темнокожим, гораздо мягче: к примеру, когда белый теряет работу, на его место приходит менее квалифицированный темнокожий. Дуган также напомнил, что Флойд при жизни многократно нарушал самые разные статьи закона, что не умаляет вины полицейского, но почему-то не берется в расчет протестующими.

«Ничего хорошего из этого не выйдет. Мне кажется, это станет началом гражданской войны в США. В данный момент вся страна в огне», - оценил беспорядки бывший полицейский.

Напомним, Джорджа Флойда задержали за попытку расплатиться поддельным чеком на 20 долларов. Полицейский повалил темнокожего мужчину на землю и надавил ему на шею коленом, держа его в таком положении около семи минут. Все это время Флойд кричал, что не может дышать, и впоследствии скончался.

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