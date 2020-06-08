Ружье и патроны: опубликованы кадры из квартиры стрелка в Москве

В распоряжении «Звезды» оказались кадры из квартиры мужчины, который накануне открыл стрельбу по прохожим в Москве.

На видео показано ружье на полу - из него осуществлялась стрельба. Также видны куски ткани.

Кроме того, на кадрах запечатлены последствия выстрелов по машине: лобовое стекло в пробоинах и трещинах.

Ночью с 7 на 8 июня на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна своего дома. Предполагается, что он был в состоянии алкогольного опьянения. В результате стрельбы пострадали два человека: мужчина, который сейчас находится в больнице после операции и женщина, получившая ранение в руку.

При задержании сотрудниками полиции злоумышленник оказал сопротивление, получил ранение, а позже скончался. СК РФ возбудил уголовное дело по двум статьям - «Покушение на убийство» и «Хулиганство».