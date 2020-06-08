«Зашивали руку, дали антибиотик»: раненная стрелком в Москве женщина об инциденте

Соседка мужчины, который накануне ночью открыл огонь по прохожим из охотничьего ружья, рассказала, что знала его, поскольку они жили в одном доме по адресу улица Строителей, дом 5.

В момент стрельбы она была на улице, с кем-то общалась. Девушка, которая представилась корреспонденту «Звезды» как Юлия, получила ранение в руку.

«После травмпункта вернулась домой, соседа положили на операцию. Рану зашивали, делали рентген, дали антибиотик», - рассказала она.

Ночью с 7 на 8 июня на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна своего дома. Пострадали два человека. Также ранение получил и сам стрелявший, так как оказал сопротивление сотрудникам полиции при задержании. Он умер в больнице.