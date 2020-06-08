«Здесь стреляют»: соседка открывшего огонь в Москве мужчины рассказала детали инцидента

Соседка стрелявшего из окна многоквартирного дома на юго-западе Москвы Елена рассказала «Звезде» о событиях той ночи.

По словам женщины, примерно в 00.30 ее разбудил громкий звук, похожий на стук молотка или работу дрели. Она подумала, что кто-то застрял в лифте, и вышла посмотреть на лестничную клетку.

«Я вышла, много мужчин бегало — суета, паника. Соседка мне сказала — идите в квартиру, здесь стреляют», — рассказала Елена.

По словам соседки стрелка, инцидент стал для нее неожиданностью, мужчину Елена характеризовала положительно.

«Несколько раз я замечала, что он выпивает, но такое поведение, конечно, неожиданно. Что он стрелять начал. Что-то случилось у него», — отметила женщина.

Мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна многоквартирного дома на юго-западе Москвы ночью с 7 на 8 июня. При задержании сотрудниками полиции он оказал сопротивление, получил ранение, а позже скончался.