«Здесь стреляют»: соседка открывшего огонь в Москве мужчины рассказала детали инцидента
Соседка стрелявшего из окна многоквартирного дома на юго-западе Москвы Елена рассказала «Звезде» о событиях той ночи.
По словам женщины, примерно в 00.30 ее разбудил громкий звук, похожий на стук молотка или работу дрели. Она подумала, что кто-то застрял в лифте, и вышла посмотреть на лестничную клетку.
«Я вышла, много мужчин бегало — суета, паника. Соседка мне сказала — идите в квартиру, здесь стреляют», — рассказала Елена.
По словам соседки стрелка, инцидент стал для нее неожиданностью, мужчину Елена характеризовала положительно.
«Несколько раз я замечала, что он выпивает, но такое поведение, конечно, неожиданно. Что он стрелять начал. Что-то случилось у него», — отметила женщина.
Мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна многоквартирного дома на юго-западе Москвы ночью с 7 на 8 июня. При задержании сотрудниками полиции он оказал сопротивление, получил ранение, а позже скончался.