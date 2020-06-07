Невообразимая глубина: опубликованы уникальные кадры «Витязя» со дна Марианской впадины

«Военная приемка» показала уникальные кадры, снятые российским автономным необитаемым аппаратом «Витязь» на дне Марианской впадины. Недавно, после экспедиции к самой глубокой точке планеты российский автономный необитаемый аппарат вернулся во Владивосток.

В отличии от уже работавших в этом подводном районе японского и американского аппаратов, «Витязь» полностью автономный: специалистам остается лишь наблюдать за ходом операций в режиме реального времени.

Продолжительность миссии во впадине без учета времени погружения и всплытия на поверхность составила более трех часов. Датчики зафиксировали глубину в 10 028 метров. Аппарат выполнил картографирование, фото- и видеосъемку, а также доставил на дно Марианской впадины вымпел, посвященный 75-летию Победы.

Разработка «Витязя» началась несколько лет назад в Центральном конструкторском бюро «Рубин». Название аппарат получил в честь советского научно-исследовательского судна «Витязь», которому удалось в 1957 году определить максимальную глубину Марианского желоба.

Марианская впадина - самое глубокое из известных человечеству месте на планете Земля, которая находится на дне Тихого океана. В нижней точке ее глубина составляет 10 994 метра.