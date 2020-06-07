Ведущий конструктор объяснил принцип устройства глубоководного аппарата «Витязь»

Ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров побывал в строительном цеху центрального конструкторского бюро «Рубин», в котором был построен глубоководный беспилотник «Витязь» и узнал о внутреннем устройстве аппарата. Ведущий конструктор ЦКБ МТ «Рубин» Павел Колочков показал подробную 3D-модель «Витязя» и объяснил принципы устройства глубоководного беспилотника, где именно были зафиксированы видеокамеры и какова максимально возможная скорость.

Также, Павел Колочков рассказал, почему «Витязь» осуществляет поворот не за счет плавников-стабилизаторов, как на большинстве подводных устройств, а за счет изменения скорости вращения винтов.

«Такая схема движительно-рулевого комплекса способствует безопасности. Если бы у нас, например, был один винт и он вышел бы из строя, то аппарат был бы обездвижен. А имея резервирование: в каждой плоскости по два движителя, мы с меньшей скоростью сможем двигаться дальше», - заявил конструктор.

Глубоководный беспилотник «Витязь» совершил успешное погружение на дно Марианской впадины 9 мая 2020 года. Датчики зафиксировали глубину в 10 028 метров, а сам аппарат выполнил картографирование, фото- и видеосъемку, а также доставил на дно впадины вымпел, посвященный 75-летию Победы.