«Идеальные шарики наноразмера»: главный конструктор рассказал о материале, примененном при создании «Витязя»

Ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров побывал в строительном цеху центрального конструкторского бюро «Рубин», где был построен глубоководный беспилотник «Витязь» и выяснил, какие уникальные материалы были использованы при создании этого автономного аппарата.

О создании уникального материала, примененного при создании «Витязя», а также о его уникальности, рассказал главный конструктор ЦКБ МТ «Рубин» Дмитрий Семенов.

«Именно в рамках этого проекта создан целый ряд материалов, конструктивных элементов и функциональных изделий, которые по своей грузонесущей нагрузке превосходят вдвое все то, что было создано ранее», - заявил конструктор.

Этот материал называется сферопластик, его давно используют в авиации и в космической отрасли, но специально для погружения на глубину был создан новый тип данного материала. Его главные цели - сохранить прочность и плавучесть при чудовищном внешнем давлении на корпус аппарата на дне океана.

Основой для создания сферопластика является наноматериал, который в своем поведении полностью повторяет движение ньютоновской жидкости.

«Размер комплектующих этого материала бесконечно мал, это идеальные шарики наноразмера, поэтому визуально и на уровне ощущений материал, из которого создан сферопластик, чувствуется как жидкость», - объяснил Семенов.

Глубоководный беспилотник «Витязь» совершил успешное погружение на дно Марианской впадины 9 мая 2020 года. Датчики зафиксировали глубину в 10 028 метров, а сам аппарат выполнил картографирование, фото- и видеосъемку, а также доставил на дно впадины вымпел, посвященный 75-летию Победы.