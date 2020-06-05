«Не было пессимизма в натуре»: Селезнева рассказала о дружбе с Кокшеновым

Михаил Кокшенов был человеком с большим чувством юмора. Он очень любил жизнь. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала народная артистка России Наталья Селезнева.

«Жил по принципу, что жизнь никогда не кончается. У него не было пессимизма в натуре», - сообщила актриса.

Селезнева рассказала, что училась с ним в одном институте. Когда она пришла на первый курс, он уже заканчивал учебу.

«У нас были дружеские отношения», - отметила Селезнева.

По словам артистки, Кокшенов был здоров и очень хотел жить.

Народный артист России Михаил Кокшенов скончался 4 июня. Режиссеру и сценаристу было 83 года.